"Коммерсант": в Госдуме поддержали проект о вырубке деревьев в зоне Байкала

В Госдуме поддержали проект о вырубке деревьев в зоне Байкала – СМИ

Фото: depositphotos/markovskiy

Комитет Госдумы по вопросам экологии поддержал предложение о принятии во втором чтении законопроекта, позволяющего проводить сплошные вырубки в центральной экологической зоне Байкала, в которой лес уже погиб. Об этом сообщает "Коммерсант".

Поправки разрешают сплошные рубки погибших лесов в центральной экологической зоне Байкала для "воспроизводства лесов" и перевод земель лесного фонда в другие категории с согласованием комиссии.

Обсуждение проекта затянулось более чем на два года. Правительство РФ одобрило документ этим летом, однако затем ученые выразили обеспокоенность, что данные поправки спровоцируют преднамеренные поджоги здоровых лесов, чтобы потом вырубать их. В министерстве природных ресурсов РФ заверили, что эти опасения учтут при внесении изменений в Лесной кодекс РФ.

Замглавы Минприроды Светлана Ходнева заявила, что никаких сплошных рубок в контексте лесозаготовки на Байкале быть не может. Однако есть проблематика с погибшими лесами, добавила она.

Авторы законопроекта пока вынуждены применять существующую терминологию о сплошных рубках в ситуациях, когда выборочные методы неэффективны, объяснила Ходнева. Она пообещала инициировать изменения в Лесной кодекс.

Ранее представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что развитие туризма на Байкале должно сопровождаться строгими мерами по защите окружающей среды. Она рассказал, что неоднократно наблюдал подготовку проектов, в том числе на Байкале, и подчеркнул, что региону необходимы новые гостиницы.

В свою очередь, министерство финансов Бурятии сообщило, что в 2026 году более 3 миллиардов рублей планируется направить на программы, связанные с защитой Байкала.

политикаэкология

