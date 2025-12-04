Еврокомиссар Кубилюс: ЕС должен разработать свой мирный план по Украине

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал европейские страны сформировать собственный план по урегулированию украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.

"Мы должны иметь возможность обсудить два плана: один – европейский, а другой – возможно, подготовленный нашими американскими друзьями", – заявил Кубилюс.

Он добавил, что страны Евросоюза должны быть готовы играть более значимую роль в геополитических событиях.

Белый дом представил мирный план по Украине 20 ноября. Для его согласования американская и украинская делегации провели встречу в Женеве, по итогам которой из 28 пунктов в документе осталось 22.

Позже президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу встретиться с Владимиром Путиным для окончательного утверждения мирного соглашения. Встреча состоялась 2 декабря. В рамках переговоров глава РФ допустил соглашение с частью позиций плана, заявив, что некоторые моменты вызывают критику.