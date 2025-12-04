Путин рассказал о разделении мирного плана США на "4 пакета"

Фото: kremlin.ru

Вашингтон предложил разделить мирный план по Украине на "4 отдельных пакета". Об этом Владимир Путин рассказал в интервью телеканалу India Today.

Данная инициатива не предполагает внесения изменений в условия, подчеркнул президент, добавив, что все пункты остаются актуальными.

"Просто они разбили эти 28, по-моему, 27 пунктов на 4 пакета. И предложили нам обсуждать эти 4 пакета. Но по сути это те же самые (пункты. – Прим. ред.)", – пояснил российский лидер.

Белый дом представил мирный план по Украине 20 ноября. Для его согласования американская и украинская делегации провели встречу в Женеве, по итогам которой из 28 пунктов в документе осталось 22.

Позже президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу встретиться с Путиным для окончательного утверждения мирного соглашения. Встреча состоялась 2 декабря. В рамках переговоров глава РФ допустил соглашение с частью позиций, заявив, что некоторые моменты вызывают критику.

Позже американский лидер охарактеризовал беседу как хорошую, подчеркнув, что у Штатов сложилось впечатление, что Россия действительно настроена на мирное завершение конфликта. Тем не менее Трамп не решился высказать какие-либо прогнозы.

