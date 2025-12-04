Трамп назвал хорошей встречу Уиткоффа с Путиным в Москве

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп назвал хорошей прошедшую в Москве встречу спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера с Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам.

Вместе с тем Трамп пока не решился высказать какие-либо прогнозы по результатам этой встречи.

"Какими будут результаты этой встречи, я сказать не могу, потому что для танго нужны двое", – приводит ТАСС слова Трампа.

Глава США добавил, что у Уиткоффа и Кушнера по итогам переговоров сложилось впечатление, что Россия действительно настроена на урегулирование украинского конфликта.

Трамп также рассказал, что на сегодняшний день американское оружие для Украины передается через НАТО за полную стоимость.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Россию 2 декабря по поручению Трампа. Их встреча с Путиным прошла в Кремле. С российской стороны в ней также участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Открытая часть продлилась 50 секунд, после чего стороны приступили к переговорам, которые заняли почти 5 часов. Участники встречи обсудили мирный план США по украинскому урегулированию.

Путин заявил Уиткоффу, что Россия может согласиться с частью позиций, но некоторые моменты вызывают критику. Страны намерены продолжать открытые контакты по теме.