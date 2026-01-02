Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снег в Москве приведет к ослаблению морозов, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

С его слов, 2 января основную роль в формировании метеорологических условий в городе будет играть североатлантический циклон, центр которого в середине дня окажется над Балтийским морем. Он спровоцирует появление в регионе облаков, небольших осадков, а также усиление ветра, сказал синоптик.

Он уточнил, что температура воздуха в столице составит от минус 8 до минус 10 градусов, а в Подмосковье – от минус 8 до минус 13 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Леус добавил, что атмосферное давление начнет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба, что окажется ниже нормальных показателей. В субботу, 3 января, временами ожидается снег. Ночью температура воздуха окажется в пределах минус 7–9 градусов, а днем – минус 1–3 градусов.

До 5 января в Москве может выпасть до 25 сантиметров снега. Как отметили синоптики, обильные осадки продолжатся вплоть до начала следующей недели. По этой причине столичные службы переведены в усиленный режим работы.