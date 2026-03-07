Временный руководящий совет Ирана постановил не атаковать соседние страны

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Временный руководящий совет Ирана постановил не атаковать соседние ближневосточные страны, если они не будут наносить удары. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

"Приношу извинения соседним странам. Вчера Временный руководящий совет постановил, что больше не будет нападений на соседние страны", – приводит слова главы Ирана его пресс-служба.

Кроме того, Пезешкиан назвал высказывания о безоговорочной капитуляции Ирана грезами.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика стала наносить удары по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

В результате операции погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также скончались министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

По последним данным, количество погибших мирных жителей в Иране в результате ударов США и Израиля достигло 1 332 человек.

