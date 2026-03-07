График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

07 марта, 09:10

Происшествия

БПЛА упал рядом с многоквартирным домом в Ельце

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Беспилотник ночью упал рядом с многоквартирным домом в Ельце Липецкой области. Об этом с своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, погибших и пострадавших нет, однако осталась боевая часть БПЛА, в связи с чем сохраняется угроза взрыва. Для обеспечения безопасности организована эвакуация жильцов четырех домов в пункт временного размещения – лицей № 5 по адресу улица Спутников, дом 9.

Артамонов уточнил, что на месте ЧП работают экстренные службы и дежурят врачи. Граждане смогут вернуться в свои квартиры после обезвреживания обломков.

В ночь на 7 марта российские средства ПВО перехватили и уничтожили 124 украинских дрона над регионами России. Больше всего вражеских аппаратов было сбито над Брянской областью – 29. Над Липецкой областью ликвидировали 3 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

происшествиярегионы

