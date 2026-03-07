График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 марта, 08:18

Безопасность

В Совфеде предупредили о мошенничестве с QR-кодом от "налоговой"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники начали отправлять россиянам на почту письма якобы от Федеральной налоговой службы (ФНС) с требованием уплаты налога или задолженности и QR-кодом, который ведет на фишинговый сайт. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеда, сенатор Артем Шейкин.

"Сценарий начинается с электронного письма с корректным оформлением, написанного в официальном тоне. Отправитель – якобы налоговая служба. В тексте сообщается о неуплаченном налоге или образовавшейся задолженности. Никакой паники, никаких угроз – лишь констатация факта и предложение быстро урегулировать вопрос", – отметил он.

По словам сенатора, ниже находится QR-код для оплаты и контактный номер "сотрудника ФНС". Однако этот QR-код ведет на фишинговый сайт, замаскированный под привычный интерфейс.

После этого пользователю предлагается ввести банковскую карту, номер телефона, серию и номер паспорта якобы для идентификации предпринимателя и верного зачисления платежа. Если у человека появляются сомнения и он решает позвонить по указанному номеру, то мошенники прибегают к следующему этапу схемы, указал Шейкин.

"На вызов отвечает все тот же мошенник, но уже в роли "специалиста". Он уверенно подтверждает подлинность письма, объясняет суть процедуры, говорит о срочности оплаты задолженности и аккуратно намекает на возможные последствия в случае промедления", – пояснил он.

Сенатор напомнил, что госорганы не отправляют платежные требования таким способом и не предлагают решить вопросы через другие сайты.

Ранее мошенники начали присылать сообщения москвичам, представляясь сотрудниками поликлиник. Горожан предупредили, что аферисты предлагают обновить данные медицинской карты и просят назвать для этого код из СМС. В случае отказа они заявляют, что медицинские услуги могут быть приостановлены.

Москвичей предупредили о способах обмана в преддверии 8 Марта

Читайте также


безопасность

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика