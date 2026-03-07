В Совфеде предупредили о мошенничестве с QR-кодом от "налоговой"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники начали отправлять россиянам на почту письма якобы от Федеральной налоговой службы (ФНС) с требованием уплаты налога или задолженности и QR-кодом, который ведет на фишинговый сайт. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеда, сенатор Артем Шейкин.

"Сценарий начинается с электронного письма с корректным оформлением, написанного в официальном тоне. Отправитель – якобы налоговая служба. В тексте сообщается о неуплаченном налоге или образовавшейся задолженности. Никакой паники, никаких угроз – лишь констатация факта и предложение быстро урегулировать вопрос", – отметил он.

По словам сенатора, ниже находится QR-код для оплаты и контактный номер "сотрудника ФНС". Однако этот QR-код ведет на фишинговый сайт, замаскированный под привычный интерфейс.

После этого пользователю предлагается ввести банковскую карту, номер телефона, серию и номер паспорта якобы для идентификации предпринимателя и верного зачисления платежа. Если у человека появляются сомнения и он решает позвонить по указанному номеру, то мошенники прибегают к следующему этапу схемы, указал Шейкин.

"На вызов отвечает все тот же мошенник, но уже в роли "специалиста". Он уверенно подтверждает подлинность письма, объясняет суть процедуры, говорит о срочности оплаты задолженности и аккуратно намекает на возможные последствия в случае промедления", – пояснил он.

Сенатор напомнил, что госорганы не отправляют платежные требования таким способом и не предлагают решить вопросы через другие сайты.

Ранее мошенники начали присылать сообщения москвичам, представляясь сотрудниками поликлиник. Горожан предупредили, что аферисты предлагают обновить данные медицинской карты и просят назвать для этого код из СМС. В случае отказа они заявляют, что медицинские услуги могут быть приостановлены.

