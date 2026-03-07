Безруков не будет набирать курс во ВГИК из-за назначения в МХАТ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народный артист РФ Сергей Безруков не станет набирать курс во ВГИК из-за назначения на пост художественного руководителя МХАТ имени Горького в 2026 году. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Свои личные планы я также корректирую, например, точно не буду набирать в этом году курс во ВГИК, чтобы высвободить главный ресурс – время", – написал артист.

Как подчеркнул Безруков, впереди ожидается конец театрального сезона и лето, чтобы сформировать стратегию. Он добавил, что ждет встречи с труппой.

По словам Безрукова, кардинальных изменений в работе МХАТ пока не будет. При этом он планирует уделять время и Московскому Губернскому театру, который возглавляет с 2014 года.

О назначении Безрукова худруком театра сообщила министр культуры России Ольга Любимова 6 марта. Кроме того, народный артист России, актер театра и кино Константин Хабенский стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. При этом он также продолжит возглавлять Московский Художественный театр имени А. П. Чехова.

Предыдущий ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий скончался в январе 2026 года. Исполняющим обязанности назначили режиссера Константина Богомолова, однако это вызвало критику. Спустя время он решил сложить с себя полномочия.

