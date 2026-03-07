График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 марта, 18:46

Культура

Безруков не будет набирать курс во ВГИК из-за назначения в МХАТ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народный артист РФ Сергей Безруков не станет набирать курс во ВГИК из-за назначения на пост художественного руководителя МХАТ имени Горького в 2026 году. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Свои личные планы я также корректирую, например, точно не буду набирать в этом году курс во ВГИК, чтобы высвободить главный ресурс – время", – написал артист.

Как подчеркнул Безруков, впереди ожидается конец театрального сезона и лето, чтобы сформировать стратегию. Он добавил, что ждет встречи с труппой.

По словам Безрукова, кардинальных изменений в работе МХАТ пока не будет. При этом он планирует уделять время и Московскому Губернскому театру, который возглавляет с 2014 года.

О назначении Безрукова худруком театра сообщила министр культуры России Ольга Любимова 6 марта. Кроме того, народный артист России, актер театра и кино Константин Хабенский стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. При этом он также продолжит возглавлять Московский Художественный театр имени А. П. Чехова.

Предыдущий ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий скончался в январе 2026 года. Исполняющим обязанности назначили режиссера Константина Богомолова, однако это вызвало критику. Спустя время он решил сложить с себя полномочия.

Безруков стал худруком МХАТ имени Горького

Читайте также


культуратеатр

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика