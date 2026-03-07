График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

07 марта, 22:26

Армия Израиля объявила о начале волны атак по военным объектам в Тегеране

Фото: ТАСС/ЕРА/ATEF SAFADI

Израильские военнослужащие начали новую волну атак по объектам военной инфраструктуры в Тегеране. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Агентство Fars, в свою очередь, сообщило, что Израиль и США обстреляли кварталы иранской столицы, в которых расположены нефтехранилища. Информации о нанесенном ущербе нет.

В ответ на это Тегеран атаковал нефтеперерабатывающий завод в израильской Хайфе, заявили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после атаки Израиля и США на Иран 28 февраля. В ответ Исламская Республика ударила по Тель-Авиву и американским военным базам, расположенным в регионе.

В результате операции погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также скончались министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

По последним данным, количество погибших мирных жителей в Иране в результате ударов США и Израиля достигло 1 332 человек.

Иран подтвердил новую волну ударов по целям США и Израиля

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
