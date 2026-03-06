06 марта, 11:42Политика
Число погибших в Иране из-за ударов США и Израиля достигло 1 332 человек
Фото: ТАСС/ЕРА/ABEDIN TAHERKENAREH
Количество погибших мирных жителей на территории Ирана в результате ударов США и Израиля достигло 1 332 человек. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на данные местного общества Красного Полумесяца.
Сутками ранее, 5 марта, Фонд по делам мучеников и ветеранов Ирана сообщал о 1 230 жертвах с момента начала эскалации конфликта.
Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. По последним данным, в результате были повреждены 3 643 гражданских объекта, включая 3 090 жилых домов и 528 торговых центров.
В Пентагоне отмечали, что США находятся на начальном этапе масштабной кампании, а в ближайшее время военная группировка, которая задействована в операции против Ирана, будет усилена.
