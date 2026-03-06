График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 14:56

Культура

Богомолов поздравил Хабенского с назначением и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Режиссер Константин Богомолов в телеграм-канале поздравил народного артиста России, актера театра и кино Константина Хабенского с назначением исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

Он отметил, что Хабенский является прекрасным артистом, и выразил уверенность в том, что его опыт, энтузиазм и талант менеджера и педагога станут "мощным двигателем" для развития МХАТ. Кроме того, он пожелал коллеге сил и терпения.

Актер театра и кино Борис Щербаков также высказался о назначении Хабенского и Сергея Безрукова, который стал художественный руководителем МХАТ имени Горького. Он подчеркнул, что они без сомнений справятся с новыми должностями.

Комментируя назначение Хабенского, Щербаков указал на то, что "обычно так и бывает", что художественный руководитель театра является также директором школы-студии. Однако, по его мнению, это "не очень правильно", так как директор в первую очередь должен быть администратором.

"Он не может быть ни актером, ни режиссером. Но мы все равно будем ждать новых свершений от Безрукова и Хабенского", – передает его слова News.ru.

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова в беседе с изданием "Абзац" указала на то, что Хабенский является "одной из немногих фигур", способных эффективно возглавить Школу-студию.

Она добавила, что он ответственно относится к своей деятельности и что "все будет хорошо", если он решится.

Предыдущий ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий скончался в январе 2026 года. Исполняющим обязанности назначили Богомолова, однако это вызвало критику. Выпускники Школы-студии МХАТ указывали, что это назначение нарушает традиции преемственности.

11 февраля Богомолов решил сложить с себя полномочия. Причины такого решения не указывались. По данным СМИ, это произошло из-за невозможности совмещать руководящие должности.

6 марта министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что Хабенский стал исполняющим обязанности ректора. При этом он продолжит возглавлять Московский Художественный театр имени А. П. Чехова.

