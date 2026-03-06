Бывшего продюсера Газманова арестовали по обвинению в мошенничестве

Фото: 123RF/fusssergei

Басманный районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу бывшего продюсера народного артиста России Олега Газманова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.

Экс-продюсеру инкриминируются тяжкие и особо тяжкие статьи уголовного кодекса. По версии следствия, его действия подпадают под признаки преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также статьей 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав).

Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде содержания в следственном изоляторе.

Ранее Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну все свои накопления на пенсию. Через год от Саркисяна потребовали вернуть деньги, но он сослался на их отсутствие. Позже среди причин он называл пандемию коронавируса и проведение СВО, что якобы не позволяло ему перевести деньги из США.