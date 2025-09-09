Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 17:41

Шоу-бизнес

Мошенники украли у модели Марии Погребняк аккаунт в WhatsApp

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Модель и блогер Мария Погребняк рассказала, что мошенники украли ее аккаунт в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал девушки.

По словам блогера, через несколько дней после взлома злоумышленники связались с ней в телеграме и предложили выкупить обратно ее аккаунт за миллион рублей. Когда мошенники поняли, что модель не ответит на сообщение – начали ей звонить.

"Я никогда не плачу негодяям! Поэтому просто пошла и оформила новый номер для WhatsApp. Благо, мой основной телефонный номер остался прежним – кому действительно нужно, всегда сможет дозвониться по обычной связи", – рассказала Погребняк.

Вместе с этим блогер призвала поклонников никому не называть коды, которые приходят на телефон.

Ранее народная артистка РФ Лариса Долина стала жертвой мошенников. Она продала свое имущество, а все деньги перевела на "безопасный счет", позже выслав и другие средства. Спустя время певица подала в суд на Полину Лурье. В итоге артистке вернули недвижимость.

Читайте также


шоу-бизнес

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика