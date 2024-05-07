Мошенники похитили 308 тыс рублей у актрисы Оксаны Тимановской

Фото: кадр из сериала "Чудотворец"; режиссер – Дмитрий Константинов; производство – Марс Медиа

Телефонные мошенники под видом сотрудников Центробанка РФ и правоохранительных органов похитили 308 тысяч рублей у актрисы Оксаны Тимановской. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

В материале отметили, что неизвестный связался с Тимановской и сообщил о попытке хищения средств с ее банковского счета мошенниками. Через некоторое время актрисе позвонил второй мужчина, который представился сотрудником ЦБ РФ.

Он подтвердил сведения о якобы мошеннических действиях и сказал, что для спасения денег ей необходимо перевести средства на якобы безопасный счет, оформив кредитную карту.

"Введенная в заблуждение женщина выполнила инструкции злоумышленников и перевела на продиктованные ей реквизиты 308 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Как отметил собеседник агентства, после этого Тимановская поняла, что оказалась жертвой аферистов, и обратилась к правоохранителям.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о новой схеме мошенничества с использованием видеосвязи. Эксперт рассказал, что потенциальным жертвам поступают видеозвонки в мессенджерах. После этого перед человеком возникает либо пустая стена, либо некий собеседник, который представляется менеджером сотовой компании.

