31 октября, 18:17Происшествия
ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве
Фото: depositphotos/Grigorenko
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ получила от американской стороны данные о подготовке теракта в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.
В службе подчеркнули, что сведения поступили по партнерским каналам. В настоящее время организована соответствующая работа.
Ранее спецслужбы пресекли попытку совершения террористического акта у здания прокуратуры Пятигорска в Ставропольском крае. ФСБ удалось задержать гражданина одной из стран Центральной Азии. Известно, что он сторонник запрещенной в России международной террористической организации (МТО).
До этого сотрудники ФСБ задержали двух россиян в Рязанской и Вологодской областях по подозрению в государственной измене. В частности, житель Рязанской области планировал перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы в дальнейшем участвовать в боевых действиях против российской армии.