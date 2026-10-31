ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ получила от американской стороны данные о подготовке теракта в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

В службе подчеркнули, что сведения поступили по партнерским каналам. В настоящее время организована соответствующая работа.

Ранее спецслужбы пресекли попытку совершения террористического акта у здания прокуратуры Пятигорска в Ставропольском крае. ФСБ удалось задержать гражданина одной из стран Центральной Азии. Известно, что он сторонник запрещенной в России международной террористической организации (МТО).

До этого сотрудники ФСБ задержали двух россиян в Рязанской и Вологодской областях по подозрению в государственной измене. В частности, житель Рязанской области планировал перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы в дальнейшем участвовать в боевых действиях против российской армии.

