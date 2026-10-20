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20 октября, 10:00

Происшествия

Работавший на украинскую разведку юноша задержан в Марий Эл

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

Силовики задержали 18-летнего жителя Марий Эл, который подозревается в передаче украинской военной разведке данных об объектах оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ведомства, молодой человек через интернет установил контакт с представителем Главного управления разведки (ГРУ) Минобороны Украины. По заданию куратора он за денежное вознаграждение собирал и передавал сведения о местах дислокации объектов ОПК и правоохранительных органов на территории республики.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, фигурант заключен под стражу. В ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы активно вовлекают россиян в преступную деятельность, обещая гонорар, который, как правило, не выплачивается либо является незначительным.

Ранее правоохранители задержали жительницу Крыма по подозрению в съемке российских объектов ПВО по заданию украинской разведки. Уточняется, что женщина по собственной инициативе установила контакт с представителем ГУР МО Украины. Данные, которые она передавала, могли быть использованы противником для планирования ракетно-артиллерийских ударов.

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