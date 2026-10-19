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19 октября, 10:05

Происшествия

Девушку из Стерлитамака приговорили к 4 годам колонии за подготовку теракта

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Центральный окружной военный суд вынес приговор 19-летней жительнице Стерлитамака, признанной виновной в подготовке теракта на промышленном объекте. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Башкирии.

Девушку признали виновной по части 1 статьи 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению") и части 1 статьи 205 УК РФ ("Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население"). Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.

По данным следствия, злоумышленница готовила теракт на производственной площадке одного из промышленных предприятий города. Имея познания в области химии, она подобрала на маркетплейсе компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и успела их закупить. Кроме того, она провела разведку территории объекта.

Ранее в Краснодарском крае задержали мужчину, который планировал подорвать автомобиль сотрудника военного комиссариата. За совершение преступления ему пообещали денежное вознаграждение. Действия злоумышленника пресекли при попытке забрать из тайника самодельное взрывное устройство.

ФСБ задержала москвича, планировавшего теракт против высокопоставленного чиновника

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