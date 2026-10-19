Девушку из Стерлитамака приговорили к 4 годам колонии за подготовку теракта

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Центральный окружной военный суд вынес приговор 19-летней жительнице Стерлитамака, признанной виновной в подготовке теракта на промышленном объекте. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Башкирии.

Девушку признали виновной по части 1 статьи 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению") и части 1 статьи 205 УК РФ ("Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население"). Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.

По данным следствия, злоумышленница готовила теракт на производственной площадке одного из промышленных предприятий города. Имея познания в области химии, она подобрала на маркетплейсе компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и успела их закупить. Кроме того, она провела разведку территории объекта.

Ранее в Краснодарском крае задержали мужчину, который планировал подорвать автомобиль сотрудника военного комиссариата. За совершение преступления ему пообещали денежное вознаграждение. Действия злоумышленника пресекли при попытке забрать из тайника самодельное взрывное устройство.