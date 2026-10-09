В России 39 человек получили сроки до 26 лет за поджоги и подготовку диверсий на ж/д

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Сроки от 10 до 26 лет лишения свободы получили 39 жителей 17 регионов России, которые совершили поджоги авиационной техники, объектов транспорта и связи, а также планировали диверсии на железнодорожной инфраструктуре по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как уточнили в ведомстве, пресечена деятельность лиц 1995–2010 годов рождения. В судебном порядке все они признаны виновными.

Фигуранты были завербованы противником в телеграм-каналах по поиску быстрого заработка. Они рассчитывали на "легкие деньги", однако после выполнения заданий кураторы блокировали аккаунты подопечных либо перечисляли вознаграждение значительно меньше обещанной суммы.

Ранее Южный окружной военный суд вынес приговор 8 участникам агентурной сети военной разведки Украины – они получили от пяти лет условно до 27 лет лишения свободы. Известно, что агенты готовили резонансные теракты в Крыму, однако их задержали на этапе подготовки серии терактов и покушений.