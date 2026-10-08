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08 октября, 12:08

Происшествия

Готовившие теракты против руководства Крыма получили до 27 лет колонии

Фото: depositphotos/andreyuu

Восемь участников агентурной сети военной разведки Украины получили от пяти лет условно до 27 лет лишения свободы. Приговор вынес Южный окружной военный суд, сообщает ТАСС.

Центр общественных связей ФСБ РФ ранее объявил о пресечении работы агентурной сети Главного управления разведки Минобороны Украины. По данным спецслужбы, агенты готовили резонансные теракты в Крыму.

Среди потенциальных жертв оказались глава Крыма Сергей Аксенов, председатель парламента республики Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Кроме того, планировались атаки на объекты транспортной инфраструктуры полуострова. Фигурантов задержали на этапе подготовки серии терактов и покушений.

В 2024 году Южный окружной военный суд вынес приговор двум фигурантам из "группы Подвального". Константин Евмененко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) получил 10 лет лишения свободы, а Александр Литвиненко – 9 лет и 6 месяцев.

Установлено, что они по заданию одного из членов агентурной группы Виктора Подвального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) готовили в Крыму теракты, в том числе планировали взрывы в отношении должностных лиц органов власти республики.

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