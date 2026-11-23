Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

На Бакинской улице Южного административного округа Москвы провели комплексные работы по обновлению дорожного покрытия и прилегающей инфраструктуры. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в МАХ.

Специалисты заменили более 50 тысяч квадратных метров асфальта и нанесли свыше 2,5 тысячи квадратных метров дорожной разметки. Нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали контрастным освещением. Кроме того, на улице разбили более 25 тысяч квадратных метров газонов и установили 30 объектов городской инфраструктуры, в том числе скамейки, урны и парковки для велосипедов.

Вдоль улицы расположены медицинские и культурные учреждения, а также транспортные узлы. Среди них – городская клиническая больница имени В. М. Буянова с флагманским центром экстренной помощи, Центр крови имени О. К. Гаврилова и детская библиотека № 141. Поблизости находятся станция метро "Царицыно", одноименная платформа второго МЦД и музей-заповедник "Царицыно".

Предыдущий ремонт дорожного покрытия на Бакинской улице проводили в 2022 году. При выборе участков для комплексного обновления учитывают состояние асфальта, интенсивность движения, сроки предыдущих работ и близость значимых городских объектов.

Ранее в Савеловском районе Москвы привели в порядок Писцовую улицу, там заменили асфальт на проезжей части и тротуарах, оборудовали контрастное освещение пешеходных переходов и разбили почти 3,8 тысячи квадратных метров газонов.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства отметили, что улица объединяет важные социальные объекты района, включая больницу, школьные корпуса и спортивный комплекс с бассейном.

