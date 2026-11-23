Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жилой дом для переселения по программе реновации возведут в Северо-Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков, передал портал мэра и правительства столицы.

Площадкой выбрали земельный участок № 7 на улице Бочкова, проектную документацию на строительство уже согласовали. Жилая часть новостройки превысит 10 тысяч квадратных метров. Квартиры передадут жильцам с улучшенной чистовой отделкой, там установят электроплиты и сантехнику. Две квартиры приспособят под потребности маломобильных граждан.

Почти 400 квадратных метров на первом этаже отведут под помещения общественного и коммерческого назначения. В одном из них откроется центр информирования населения о программе реновации. Для жителей предусмотрят просторный вестибюль, комнату консьержа и колясочную.

Входы в здание сделают без перепадов высоты, а дверные проемы – без порогов. Безбарьерную среду обустроят и на придомовой территории, и в местах общего пользования. Во дворе появятся две детские и одна спортивная площадки, а также место для тихого отдыха. У дома высадят декоративные деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

Будущая новостройка будет расположена рядом со станцией метро "Алексеевская", остановками наземного транспорта, детскими садами, школами, учреждениями культуры и поликлиниками.

Ранее около 300 жителям двух пятиэтажных домов на Ставропольской улице предложили переехать в новый жилой комплекс на Люблинской улице в рамках программы реновации. В новостройке подготовили 165 квартир с готовой отделкой. Заселиться в них можно сразу после оформления документов. Помощь в заключении договоров оказывают в центре информирования, который открыт на первом этаже здания.

