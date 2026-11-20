Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

Около 300 жителям двух пятиэтажных домов на Ставропольской улице предложили переехать в новый жилой комплекс на Люблинской улице в рамках программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, передает портал мэра и правительства столицы.

В новостройке для участников программы подготовили 165 квартир с готовой отделкой. Заселиться в них можно сразу после оформления документов. Помощь в заключении договоров оказывают специалисты столичного департамента городского имущества – они работают в центре информирования, который открыт на первом этаже здания.

Жилой комплекс стоит неподалеку от расселяемых пятиэтажек, поэтому привычный уклад жизни менять не придется. Рядом расположены детский сад и школа, работают спортивные секции, медицинские учреждения, магазины и предприятия бытового обслуживания. До остановок наземного транспорта и станции Депо МЦД-2 можно дойти пешком.

Инфраструктура района расширяется в том числе за счет реновации: на Люблинской улице уже возвели 11 жилых комплексов. Первые этажи новостроек отдают под нежилые помещения – там открываются магазины, пекарни, сервисные центры, пункты выдачи онлайн-заказов, аптеки и городские организации.

По словам Ефимова, в Люблине программа реновации реализуется наиболее активно. Здесь планируется расселить 152 старых дома. Жители 60 из них уже переехали в новостройки, горожане из 22 зданий еще оформляют документы. Всего в столичном районе стали новоселами или находятся в процессе переселения почти 16 тысяч человек.

Ранее в столице согласовали проект жилого комплекса на северо-западе Москвы. Новостройка появится на проспекте Маршала Жукова. Два жилых корпуса возведут в районе Хорошёво-Мнёвники на месте расселенного пятиэтажного дома 1959 года постройки. В ЖК запроектирована 231 квартира, в том числе четыре – с учетом потребностей маломобильных граждан.

