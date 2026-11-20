Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпании American Airlines со 120 людьми на борту совершил экстренную посадку в международном аэропорту Финикса, штат Аризона. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24 и радиопереговоры пилотов с диспетчерами, которые изучило РИА Новости.

Неполадку у Airbus A319 заметил экипаж другого лайнера. Диспетчер сразу после взлета передал на борт: "American 3230, вылетавший за вами борт SkyWest сообщил, что видел пламя, вырывающееся из одного из ваших двигателей, и, возможно, у вас что-то вытекает".

Пилот в ответ доложил о неполадках в гидравлической системе, несколько раз передал сигнал бедствия (mayday) и запросил возвращение в аэропорт вылета. По словам командира воздушного судна, на борту находились 120 человек и около 8,6 тонны топлива.

По полетным данным, речь идет о рейсе AA3230. Лайнер развернулся к востоку от Финикса и благополучно приземлился в аэропорту вылета примерно в 01:22 по московскому времени.

Ранее в Китае 61-летнюю женщину по фамилии Чжоу отправили под административный арест на пять суток, так как перед посадкой она подбросила в воздух четыре монеты на удачу, а они оказались в двигателе воздушного судна. По данным полиции, пассажирка сожалеет о произошедшем и пообещала больше так не делать.

