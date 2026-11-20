Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 200 исторических предметов обнаружили археологи во время работ возле Малой Сухаревской площади. Среди находок оказались украшение с жемчугом, курительные трубки, керамическая посуда и фрагмент детской игрушки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Одним из наиболее интересных артефактов стала женская серьга XVIII века. Ее основой служит металлический стержень, украшенный крупной стеклянной бусиной оттенка морской волны. Сверху и снизу бусины расположены четыре небольшие жемчужины. Сейчас специалисты восстанавливают украшение, поскольку за прошедшие столетия жемчуг утратил первоначальный вид.

В коллекцию также вошли глиняные плошки, миски с небольшими ручками, миниатюрные крышки, части подсвечников и красноглиняные курительные трубки. Археологи предполагают, что многие из этих вещей могли использоваться в небольшом трактире, который работал на этой территории несколько столетий назад.

Отдельное внимание специалистов привлек фрагмент керамической игрушки начала XIX века. Он представляет собой фигурку в виде селезня.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов отметил, что даже сравнительно небольшая коллекция позволяет узнать больше о повседневной жизни горожан прошлых эпох. После завершения реставрационных работ все обнаруженные предметы передадут на хранение в Музей Москвы.

Ранее в Капельском переулке московские археологи нашли миниатюрную чернолощеную курительную трубку XVIII века. Чашечка редкого артефакта выполнена в виде рельефной головы мужчины с поднятыми вверх усами, а край напоминает необычный головной убор.