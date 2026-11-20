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Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Душанбе после двухдневной поездки в Китай. У трапа самолета российского лидера встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Самолет Ил-96 приземлился в аэропорту таджикистанской столицы. Приглашение посетить республику Путин получил от Рахмона, который на прошлой неделе приезжал в Москву на саммит ОДКБ.

Тогда российский лидер отметил, что в рамках мероприятия не удалось подробно обсудить все важные вопросы. Поэтому президенты договорились продолжить диалог в Душанбе.

Перед поездкой в Таджикистан Путин участвовал в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Там он провел ряд встреч.

Одними из главных событий визита стали переговоры с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры стран провели трехстороннюю встречу, по итогам которой приняли декларацию о мире.