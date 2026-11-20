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Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для женщин, воспитывающих детей до 14 лет. Льгота, по его задумке, должна действовать в период празднования Дня матери. Об этом он сообщил РИА Новости.

Гриб считает, что пользоваться транспортом без оплаты женщины должны иметь возможность в течение двух недель – за семь дней до праздника и еще неделю после него. Такая мера, по мнению общественника, стала бы дополнительным знаком внимания и поддержки матерям.

"Можно поддержать инициативу ежегодного бесплатного проезда ко Дню матери для женщин, воспитывающих детей до 14 лет", – подчеркнул представитель ОП РФ.

В 2026 году День матери в России отметят 29 ноября. Ранее Гриб выступил с предложением ввести дополнительные выплаты к этому празднику для женщин, воспитывающих трех и более детей. Кроме того, он предложил предоставить региональным властям возможность учреждать специальные награды для многодетных матерей.