Юрист Курбаков назвал преждевременным запрет на домашние роды в России

Ужесточить контроль за домашними родами предложили в Госдуме. Чем опасны подобные практики и как может измениться законодательство, разбиралась Москва 24.

"Никакого кесарева сечения, не сдавайся"

Домашние роды сопряжены с высокими рисками для жизни матери и ребенка и не соответствуют принципам доказательной медицины. Такая практика требует строжайшего контроля, а в идеале – полного запрета, заявила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис.





Роза Чемерис первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Счет идет на секунды, и цена ошибки или осложнений – жизнь ребенка и матери, тяжелейшие родовые травмы и инвалидность. Конечно, ошибки случаются и в роддомах, но там есть реанимация, неонатологи и оборудование.

Это уже не первая аналогичная инициатива: в феврале текущего года депутат Госдумы, председатель организации поддержки материнства и детства "Совет матерей" Татьяна Буцкая направила в правительство законопроект, который обязывает женщину и ребенка проходить медосмотр в течение трех дней после домашних родов.

Комментируя новую попытку поднять эту тему, парламентарий согласилась в эфире телеканала Москва 24 10 ноября, что подобные практики несут смертельную опасность. При этом на сегодняшний день для регистрации ребенка матери даже необязательно приходить с ним в ЗАГС: достаточно родителя и еще одного человека, который подтвердит факт рождения детей.

При этом известны ситуации, когда ребенка приписывают таким образом ради выплат. Закрывая эту лазейку, государство не только предотвратит обман, но и защитит женщин от введения в заблуждение, которое может стоить жизни и ей, и малышу, убеждена Буцкая.



Также она напомнила, что помощь в домашних родах оказывают не квалифицированные врачи, а доулы. На сегодняшний день услуги таких помощников остаются в свободном доступе.





Татьяна Буцкая депутат Госдумы, председатель организации поддержки материнства и детства "Совет матерей" Сколько раз мы видели, как эти люди приходят в роддом под видом подруги или сестры и нашептывают: "Никакого кесарева сечения, не сдавайся". А когда речь идет о спасении жизни матери и ребенка, они просто убегают и не отвечают на телефон.

Ранее Савеловский суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии лжеакушерку Наталию Котлар. В декабре 2025 года она участвовала в домашних родах, где погиб ребенок блогера Аиши Ракаевой, известной как Aisha Chigga. По версии следствия, Котлар согласилась оказать акушерскую помощь, не являясь медицинским работником, не имея соответствующего высшего образования и квалификации. Во время родов состояние новорожденного резко ухудшилось, спасти его не удалось.

"Можно пропустить осложнения"

Врач – акушер-гинеколог Ксения Климова в беседе с Москвой 24 отметила, что домашние роды всегда грозят очень серьезными последствиями как для матери, так и для ребенка.

"Доула рискует пропустить осложнения, патологии, которые могут возникнуть в процессе родов. Главным образом это послеродовое кровотечение, которое подобный специалист не в состоянии установить самостоятельно, или, например, возможная послеродовая эклампсия, затекание околоплодными водами", – отметила она.





Ксения Климова врач – акушер-гинеколог Кроме того, в первые минуты жизни ребенок обязательно должен быть осмотрен педиатром. Доула не способна его заменить. Плюс ребенку в первые 24 часа жизни вводится вакцина против гепатита B и препарат, который предотвращает мозговые кровоизлияния, возможные у ребенка в первые часы после рождения. Если женщина рожает дома, эту терапию не проводят.

Однако медицинский адвокат Ирина Гриценко в эфире телеканала Москва 24 заявила, что современное российское законодательство не предусматривает ответственности за решение рожать дома.

"Родовспоможение – это медицинская услуга, и в законе № 323 "Об охране здоровья граждан Российской Федерации" четко указано, что все медицинские услуги оказываются по желанию пациента. Неважно, хочешь ты удалить зуб или ходить, чтобы он ныл, либо ты беременна и хочешь родить дома", – сказала она.





Ирина Гриценко медицинский адвокат Принуждения, которое говорило бы о возникновении административной или уголовной ответственности за решение рожать дома, в данном случае нет. Поэтому пока все идет на уровне обсуждения и высказывания рекомендаций.

Рожая в домашних условиях, где нет ни реанимации, ни специалистов, способных помочь при сложных родах, женщина принимает на себя ответственность и за жизнь будущего ребенка, добавила Гриценко.

В свою очередь, юрист, председатель межрегиональной общественной организации "Отцы рядом" Иван Курбаков отметил, что сферу необходимо регулировать, но подходить к изменениям взвешенно.

"Вопрос затрагивает одновременно конституционные права граждан на свободу выбора, семейную автономию и обязанность государства охранять жизнь и здоровье ребенка", – сказал он в эфире телеканала Москва 24.



Однако право женщины выбирать условия родов не может рассматриваться в отрыве от интересов новорожденного, который нуждается в особой защите, указал эксперт.





Иван Курбаков юрист, председатель межрегиональной общественной организации "Отцы рядом" Говорить о полном запрете домашних родов преждевременно – подобная мера может привести к обратному эффекту, и часть семей уйдет в полностью нелегальную сферу. Другое дело – насколько все отрегулировано: сейчас законодательство о проведении домашних родов как таковое отсутствует.

Ответственность за нелицензированную помощь и действия родителей, приведшие к летальному исходу или инвалидности ребенка, существует. Однако сферу нужно менять комплексно, подчеркнул специалист.

"Мы полностью поддерживаем полноценное законодательное регулирование, главное – довести его до эффективного правоприменения", – отметил юрист.



Курбаков также указал на необходимость борьбы с так называемыми повитухами и иными лицами без медицинского образования, которые сопровождают роды и создают у будущих родителей иллюзию безопасности. Если они выходят за рамки психологической поддержки и фактически вмешиваются в медицинский процесс без квалификации и лицензии, государство должно усилить контроль за этой деятельностью, в том числе ввести уголовную ответственность, подчеркнул специалист.

