Юрист Курбаков назвал преждевременным запрет на домашние роды в России

Ужесточить контроль за домашними родами предложили в Госдуме. Чем опасны подобные практики и как может измениться законодательство, разбиралась Москва 24.
"Никакого кесарева сечения, не сдавайся"
Домашние роды сопряжены с высокими рисками для жизни матери и ребенка и не соответствуют принципам доказательной медицины. Такая практика требует строжайшего контроля, а в идеале – полного запрета, заявила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис.
Это уже не первая аналогичная инициатива: в феврале текущего года депутат Госдумы, председатель организации поддержки материнства и детства "Совет матерей" Татьяна Буцкая направила в правительство законопроект, который обязывает женщину и ребенка проходить медосмотр в течение трех дней после домашних родов.
Комментируя новую попытку поднять эту тему, парламентарий согласилась в эфире телеканала Москва 24 10 ноября, что подобные практики несут смертельную опасность. При этом на сегодняшний день для регистрации ребенка матери даже необязательно приходить с ним в ЗАГС: достаточно родителя и еще одного человека, который подтвердит факт рождения детей.
При этом известны ситуации, когда ребенка приписывают таким образом ради выплат. Закрывая эту лазейку, государство не только предотвратит обман, но и защитит женщин от введения в заблуждение, которое может стоить жизни и ей, и малышу, убеждена Буцкая.
Также она напомнила, что помощь в домашних родах оказывают не квалифицированные врачи, а доулы. На сегодняшний день услуги таких помощников остаются в свободном доступе.
Ранее Савеловский суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии лжеакушерку Наталию Котлар. В декабре 2025 года она участвовала в домашних родах, где погиб ребенок блогера Аиши Ракаевой, известной как Aisha Chigga. По версии следствия, Котлар согласилась оказать акушерскую помощь, не являясь медицинским работником, не имея соответствующего высшего образования и квалификации. Во время родов состояние новорожденного резко ухудшилось, спасти его не удалось.
"Можно пропустить осложнения"
Врач – акушер-гинеколог Ксения Климова в беседе с Москвой 24 отметила, что домашние роды всегда грозят очень серьезными последствиями как для матери, так и для ребенка.
"Доула рискует пропустить осложнения, патологии, которые могут возникнуть в процессе родов. Главным образом это послеродовое кровотечение, которое подобный специалист не в состоянии установить самостоятельно, или, например, возможная послеродовая эклампсия, затекание околоплодными водами", – отметила она.
Однако медицинский адвокат Ирина Гриценко в эфире телеканала Москва 24 заявила, что современное российское законодательство не предусматривает ответственности за решение рожать дома.
"Родовспоможение – это медицинская услуга, и в законе № 323 "Об охране здоровья граждан Российской Федерации" четко указано, что все медицинские услуги оказываются по желанию пациента. Неважно, хочешь ты удалить зуб или ходить, чтобы он ныл, либо ты беременна и хочешь родить дома", – сказала она.
Рожая в домашних условиях, где нет ни реанимации, ни специалистов, способных помочь при сложных родах, женщина принимает на себя ответственность и за жизнь будущего ребенка, добавила Гриценко.
В свою очередь, юрист, председатель межрегиональной общественной организации "Отцы рядом" Иван Курбаков отметил, что сферу необходимо регулировать, но подходить к изменениям взвешенно.
"Вопрос затрагивает одновременно конституционные права граждан на свободу выбора, семейную автономию и обязанность государства охранять жизнь и здоровье ребенка", – сказал он в эфире телеканала Москва 24.
Однако право женщины выбирать условия родов не может рассматриваться в отрыве от интересов новорожденного, который нуждается в особой защите, указал эксперт.
Ответственность за нелицензированную помощь и действия родителей, приведшие к летальному исходу или инвалидности ребенка, существует. Однако сферу нужно менять комплексно, подчеркнул специалист.
"Мы полностью поддерживаем полноценное законодательное регулирование, главное – довести его до эффективного правоприменения", – отметил юрист.
Курбаков также указал на необходимость борьбы с так называемыми повитухами и иными лицами без медицинского образования, которые сопровождают роды и создают у будущих родителей иллюзию безопасности. Если они выходят за рамки психологической поддержки и фактически вмешиваются в медицинский процесс без квалификации и лицензии, государство должно усилить контроль за этой деятельностью, в том числе ввести уголовную ответственность, подчеркнул специалист.