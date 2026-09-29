Лжеакушерку Наталию Котлар обязали выплатить семье погибшего ребенка 3 млн рублей

Суд в Москве приговорил к 3,5 года колонии Наталию Котлар, которая выдавала себя за акушерку, не имея медицинского образования. Женщина принимала роды у блогера Aisha Chigga: ребенок скончался, прожив всего около часа. Подробности – в материале Москвы 24.

Незаконная медицинская практика

Фото: Агентство "Москва"

Савеловский суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии лжеакушерку и основательницу центра водных родов Наталию Котлар. Женщину признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в занятии незаконной медицинской практикой. Кроме того, ее оштрафовали на 300 тысяч рублей и обязали выплатить пострадавшей семье 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Котлар стала фигурантом уголовного дела после того, как ребенок блогера Aisha Chigga (настоящее имя – Аиша Ракаева) умер во время домашних родов 14 декабря 2025 года. Согласно версии следствия, Котлар согласилась оказать акушерскую помощь Аише, не являясь медицинским работником, не имея соответствующего высшего образования, а также квалификации по направлению подготовки "Акушерство и гинекология". Во время родов состояние новорожденного резко ухудшилось, его не удалось спасти.

Котлар была замужем за покойным философом и эзотериком Алексеем Саргунасом, сообщили СМИ. Женщина родила пятерых детей, лишь одного из них – в больнице. Кроме того, она рассказывала в своих соцсетях, что ее младшая дочь появилась на свет якобы в Индийском океане.

"Ребенок изначально был жив"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/aishachigga; телеграм-канал Baza

Домашние роды блогера Аиши Ракаевой проходили 14 декабря 2025 года в одной из многоэтажек Москвы. Надувной бассейн, наполненный водой, установили прямо посреди квартиры.

По данным СМИ, блогер родила мальчика, который якобы около 30 минут находился в воде, а примерно через час после появления на свет перестал дышать. Врачи скорой помощи, которых вызвали уже после родов, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, не смогли спасти новорожденного. При этом сестра блогера София отметила в беседе с журналистами, что причиной гибели младенца стала не вода.

Сама Аиша после смерти сына дала пока что единственный комментарий в своем телеграм-канале. Девушка назвала период родов и смерти ребенка "самым тяжелым в жизни" и отметила, что ей предстоят множественные разбирательства, консультации и расследования. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка 17 декабря 2025 года.

Ситуация вызвала резонанс, на нее отреагировала депутат Мосгордумы, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева, которая предложила ввести административное наказание за пропаганду домашних родов.





Мария Воропаева депутат Мосгордумы, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Гибель новорожденного в Москве – это не просто чудовищный случай. Это системный провал. Продавцы "естественности" и "духовности" в соцсетях буквально убивают младенцев на наших глазах.

Инициативу поддержала блогер и мать четверых детей Мария Погребняк, заявив, что домашние роды – "неоправданный риск", тем более когда есть "прекрасные врачи, оборудование, реанимация для мамы и малыша".

В свою очередь, главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила сочувствие семье, "нелепо потерявшей ребенка", а также акушерке. Журналист подчеркнула, что в этой ситуации успешный опыт не является гарантией, что очередные роды будут беспроблемными.

Вышли на акушерку через знакомых

Фото: телеграм-канал Baza

О том, что Аиша и ее супруг ждут ребенка, стало известно летом 2025-го из социальных сетей пары. Незадолго до родов девушка заключила договор с частной медицинской клиникой в Москве, сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на сына Котлар.

По его словам, после обследования выяснилось, что у беременной есть отклонения в анализах и необходимо срочное лечение, которое стоило около 400 тысяч рублей. Однако Аиша отказалась, расторгла договор и решила рожать в надувном бассейне дома. Далее она с мужем через своих знакомых нашла Наталию Котлар. Схватки у Аиши начались вечером 13 декабря, но в больницу она не поехала, а пригласила лжеакушерку.

По словам сына Наталии, после трагедии она успела рассказать ему свою версию случившегося, а также показать видеозапись процесса. Молодой человек заявил, что его мать не касалась младенца руками, ребенок якобы был в воде менее 10 секунд. После прекращения пульсации пуповины у него начались проблемы с дыханием, новорожденному начали оказывать первую помощь, прибывшие на место врачи скорой помощи пытались реанимировать его еще в течение часа.

Однако у отца погибшего ребенка Яна Еремина другая версия событий.





Ян Еремин отец погибшего ребенка Реанимация, которую она делала, – просто обычный массаж. Когда мы ждали скорую, она бездействовала.

По словам мужчины, пока ребенок умирал, Котлар сидела рядом с его женой и сыном и смотрела на младенца, "будто это игрушка или кукла".

