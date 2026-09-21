Певицу Сати Казанову раскритиковали за вегетарианское меню дочери

Певица Сати Казанова рассказала в своих соцсетях, что ее маленькая дочь придерживается вегетарианского рациона. Однако не все подписчики поддержали знаменитость. Подробности – в материале Москвы 24.

"Нужно лишать родительских прав"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/satikazanova

Певица Сати Казанова рассказала подписчикам, что ее дочь – вегетарианка. При этом знаменитость поспешила успокоить фолловеров и заявила, что такой рацион не оказывает негативного влияния на здоровье малышки, которой нет и двух лет.





Сати Казанова певица Регулярно слежу за ее показателями – все супер, все в норме. Источники белка: все виды чечевицы, фасоли, зерновых, тофу, сыр (в основном козий или безлактозный коровий). А главное – у нас в рационе много клетчатки и витаминов: разнообразие овощей, фруктов и ягод.

Певица уточнила, что вся ее семья придерживается такого типа питания. Помимо этого, в одном из комментариев Казанова выразила мнение, что "человек, употребляющий мясо/курицу/рыбу/яйца, 100% поражен паразитозом".

Однако некоторые пользователи восприняли высказывание Сати негативно, а также выразили обеспокоенность здоровьем ее дочери.

"В опеку за то, что мясо маленькому ребенку не дают!", "заявления про паразитов у всех мясоедов – уже отдельный цирк", "они за ребенка решили, что он вегетарианец! Очень жаль ребенка. Таких родителей нужно лишать родительских прав", "в таком возрасте еще рано быть вегетарианцем или веганом", "а как девочка в садик пойдет? Там все детки едят то, что дают", "ребенку нужен полноценный рацион питания. Любой педиатр об этом скажет", "сейчас все в норме, а в подростковом возрасте аукнется", – высказались комментаторы в Сети.

Правда, нашлись и те, кто отметил, что это все же личное дело Сати и ее супруга – чем кормить дочь.

"Если ребенок под наблюдением и нормально развивается, это не повод для опеки", "каждый живет как может и хочет", "а никто не подумал, что у ребенка может быть непереносимость животного белка?" – выступили в защиту певицы другие пользователи.

"Совсем с ума посходили"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/satikazanova

Певица не первый раз попадает в скандал из-за своих жизненных взглядов. После ухода из группы "Фабрика" Сати увлеклась йогой, отказалась от мяса, стала совершать паломнические поездки в Индию и в целом глубоко увлеклась восточной философией. О разных этапах своей духовной жизни исполнительница сообщает в соцсетях, из-за чего регулярно получает порцию хейта. Однако есть и те, кто поддерживает Сати, отмечая ее спокойствие и сдержанность в отношении негатива.

В июле 2026-го в интервью "Леди Mail" она рассказала, что ее не обижает, когда ее называют "сектанткой".

"Подобные пересуды меня не обижают, потому что с годами я выработала иммунитет, который позволяет мне не обращать внимания на глупости и человеческую невежественность. <...> Я не хочу продолжать этот порочный круг, негативом отвечать на негатив", – сказала певица.

В октябре 2024-го Сати впервые стала мамой. Дочь родилась в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. При этом вокруг радостного события ходила масса слухов, которые Казанова опровергла в интервью в июне 2026-го, сообщает сайт "Комсомольской правды".





Сати Казанова певица В СМИ писали, будто я несколько суток ходила с пуповиной, пока она сама не отсохнет. Это смешно. Для меня был важен так называемый "золотой час" после рождения ребенка – чтобы пуповина полностью отпульсировала и малыш получил все необходимые микроэлементы. Мы просто дождались этого момента, даже меньше часа.

Позже, в августе 2026-го, знаменитость наконец рассекретила имя дочери – Анагха. В интервью изданию "СтарХит" Сати объяснила, что "согласно натальной карте, согласно положению планет, для каждого человека есть максимально благоприятное имя". Она также отметила, что им с мужем нравилось имя Мира, однако супруги посчитали, что малышке все же больше подходит Анагха.

При этом некоторые пользователи не оценили оригинальность имени.

"Некоторые родители не думают о детях", "вы хоть подумали о ее будущем?", "имя тяжелое для девочки, даже выговорить не могу", "где ей жить с таким именем?", "совсем с ума посходили", – отреагировали критики.

В свою очередь, Сати ответила на негативные комментарии тем, что вскоре имя станет более привычным, как и многие другие, которые со временем прижились.

"Такие имена, как Зита, Гита, Индира, сугубо индийские, и эти имена пришли к нам из индийских фильмов. Имя Анагха такое же и спустя какое-то время станет привычным. Поэтому рассуждать, что имя непривычно и неблагозвучно, – это не является справедливым", – написала певица.

Карьера

Сати Казанова родилась в Кабардино-Балкарии в 1982-м, у нее также есть три сестры. После школы окончила Кабардино-Балкарское училище культуры и искусств в Нальчике по специальности "академическое пение", затем поступила в Российскую академию музыки им. Гнесиных, но не окончила ее, потому что во время учебы прошла кастинг и стала участницей телепроекта "Фабрика звезд" в 2002-м. Впоследствии заочно окончила ГИТИС. В 2025-м поступила в магистратуру РУДН, на факультет философии, направление "Индология".

Сати прославилась благодаря музыкальному телепроекту и созданному впоследствии женскому коллективу "Фабрика", куда, помимо Казановой, вошли Ирина Тонева и Саша Савельева. В 2010-м Сати ушла из группы и начала сольную карьеру, сначала тоже исполняла песни в стиле поп, однако позже организовала этнический музыкальный проект Sati Ethnica. Репертуар представляет собой микс переработанных славянских, кавказских, восточных народных песен, санскритских мантр и электронной музыки.