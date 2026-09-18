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18 сентября, 19:28

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В Сети с иронией отреагировали на первый диджей-сет Юлии Пересильд

"Есть же другие профессии": в Сети с иронией отреагировали на диджей-сет Юлии Пересильд

Актриса Юлия Пересильд попробовала себя в диджеинге и вызвала недоумение у пользователей Сети. Что не устроило комментаторов, расскажет Москва 24.

"Пока не бросайте основную профессию"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/juliaperesild; rim.production

Актриса Юлия Пересильд устроила вечеринку в честь своего дня рождения совместно с благотворительным фондом, соучредителем которого является. Во время мероприятия она попробовала себя в роли диджея.

Однако заслуженной артистке РФ доверили нажимать всего лишь одну кнопку, что она и делала с энтузиазмом. Видео перформанса завирусилось в Сети, и пользователи отреагировали на него с иронией.

"Есть же другие профессии, ну почему все в диджеинг лезут", "внимание, вопрос! Сколько раз за видео ударили по кнопке Cue?", "еще 7 раз нажать нужно", "пока не бросайте основную профессию", "из космонавта в диджеи, почему бы и нет?", "нажми на кнопку – получишь результат", "как будто учительница на школьной дискотеке подошла побаловаться", – высказались комментаторы.

При этом часть пользователей вступилась за Юлию, пояснив, что это был такой "формат вечеринки", где выступал профессиональный диджей, а рядом – приглашенная звезда. Другие отметили, что нет ничего плохого в том, что актриса попробовала для себя что-то новое, но это совсем не значит, что она всерьез собирается делать музыкальную карьеру.

"Не очень хороший пример"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/rim.production

Ранее дочь актрисы, 17-летняя Анна Пересильд, тоже пробовала себя в диджеинге. В феврале 2026-го девушка исполнила дебютный сет в одном из столичных ресторанов.

Причем в последнее время к старшей дочери Юлии приковано не меньше внимания, чем к самой заслуженной артистке, в основном из-за скандала с зачислением Анны в киношколу. Ситуация получила огласку в июле, когда девушка, которая тоже поступала в Московскую школу кино, рассказала в Сети, что не заметила Пересильд-младшую на основном творческом конкурсе. Тем не менее наследница актрисы оказалась в списках зачисленных.

"Даже если человек талантливый и из семьи актеров, пусть придет на конкурс, и вопросов не будет. А когда он не приходит на конкурс и уже в списках зачисленных на курс – вопросики есть", – высказалась абитуриентка.

После этого часть пользователей Сети обвинила Анну в поступлении "по блату". Тогда за девушку публично вступилась знаменитая мать, отец – режиссер Алексей Учитель, а также возлюбленный, певец Ваня Дмитриенко. Высказалась даже преподаватель Московской школы кино, актриса Дарья Мороз.

На фоне хейта Анна выложила видео в своих соцсетях с репетиции с одногруппниками в учебной аудитории. Тем не менее обсуждение острой ситуации продолжается до сих пор. Например, актриса Ирина Безрукова в эфире радио "Комсомольская правда" заявила, что не считает правильным освобождать абитуриента от вступительных испытаний из-за наличия у него опыта в кино. По ее мнению, все должны быть в честных условиях и проходить туры наравне со всеми.

"Если действительно девочка не появлялась, мне кажется, это не очень хороший пример. И ребята, я думаю, не будут хорошо относиться к Ане хотя бы первое время, потом, может, подружатся. Есть ощущение у молодых: максимализм, справедливость, что вот, они поступали в вуз по правилам, честно, а кто-то, может быть, имел какие-то поблажки", – отметила Безрукова

Мать и дочь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

42-летняя Юлия Пересильд является востребованной актрисой. В 2026-м у нее было как минимум три премьеры, в числе которых фильмы "Красавица", "Космическая собака Лида" и сериал "Фурия". Кроме того, в октябре ожидается премьера фильма "Рождение империи", в ноябре – сериала "Тайный город". Всего на счету Юлии около сотни фильмов.

Помимо этого, она известна тем, что в октябре 2021-го полетела в космос, став первой в мире профессиональной актрисой, снявшейся в художественном фильме на орбите Земли. Режиссером ленты "Вызов" стал Клим Шипенко.

На счету ее старшей дочери пока порядка 10 киноработ. Большую популярность Анне принесла роль Айгуль в нашумевшем проекте Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте". При этом начинающая актриса часто сталкивается с хейтом в Сети. Например, в конце 2025-го ее раскритиковали за попадание в топ лучших актрис года наряду со Светланой Ходченковой и Марией Ароновой.

А в конце октября Пересильд-младшая попала под каток сетевых критиков из-за главной роли в фильме "Алиса в Стране чудес". Некоторые пользователи сочли ее игру недостаточно эмоциональной.

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