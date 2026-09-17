Татьяна Буланова нарвалась на критику в соцсетях из-за танцев на концерте

Татьяна Буланова исполнила танец на одном из своих выступлений и нарвалась на критику в Сети. Заслуженной артистке РФ до сих пор припоминают скандальную историю с "энергосберегающей" подтанцовкой. Подробности – в материале Москвы 24.

"И что ты теперь скажешь, Джей Ло?"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ivanova_natalia_mlrd

Певица Татьяна Буланова исполнила танец вместе со своим новым балетом на одном из недавних концертов. Однако не все комментаторы оценили уровень хореографической подготовки артистки и подтанцовки. Тем более что пользователи Сети никак не могут забыть об "энергосберегающих" танцорах, с которыми исполнительница рассталась со скандалом. Хейтеры в соцсетях выразили мнение, что свежая хореография Булановой выглядит не очень профессионально.

"Просто утренняя зарядка", "лучше петь Татьяне", "фитнес, кому за 50", "прошлые были лучше", "по ходу, хореографа нет. Танцы ставит сама", "ей просто надо хотя-бы взять один урок у Джей Ло. Поучиться, как надо. Или на худой конец, просто стоять и петь", "зря уволила подтанцовку, которая была раньше. По-моему, было веселее", "верните энергосберегающих! Они крутые и очень гармонично смотрелись!", "ну, энергосбережение никуда не делось", – высказались критики.

Однако другие комментаторы отметили, что хореография смотрелась вполне гармонично и соответствовала репертуару исполнительницы.

"Зато харизма и энергия. Ей можно просто стоять. Как и многим качественным артистам", "да нормально танцует, ну", "я была на концерте Татьяны уже с этими девочками, отличный концерт. А что, она должна скакать по сцене, что ли, как коза?", "зато Буланова хорошо поет", "она старается для нас, поднимает настроение, я думаю, что у нее все впереди и все получится", "Танюше можно все, весьма энергично", – высказались другие комментаторы.

Разрыв многолетнего сотрудничества

История с подтанцовкой Булановой началась в августе 2025-го. Тогда в Сети завирусились фрагменты с выступления певицы, но внимание привлек именно балет артистки. Танцоры Дмитрий Берегуля, Максим и Алена Алалыкины выполняли расслабленные движения под песню "Один день". За незатейливую хореографию их прозвали "энергосберегающими", в Сети появилось множество мемов и пародий, а танцоры проснулись знаменитыми.

Однако вскоре после такого успеха пути Булановой и ее балета разошлись, хотя они проработали вместе около 25 лет. Уже в ноябре 2025-го исполнительница рассказала, что прекратила сотрудничество с супругами Алалыкиными. Причем в СМИ назывались разные версии произошедшего. По одной из них, танцоры были нетрезвыми и устроили дебош в поезде. Однако, по словам Алалыкиных, они ушли из-за конфликта с директором певицы Сергеем Хрусталевым и "применения физической силы к Алене".

"Расставаться всегда сложно"

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Андрей Пронин

Пик популярности Булановой пришелся на 1990-е. Новый всплеск интереса к творчеству певицы произошел в середине июля 2025-го. Тогда песнями Татьяны заинтересовалась молодежь, начала публиковать видеоконтент в соцсетях под ее хиты "Ясный мой свет", "Мой ненаглядный" и "Не плачь", танцевать под них на вечеринках и приходить на ее концерты.

СМИ сообщали, что певица собирает полные залы, а также часто выступает на корпоративах. История с завирусившейся в Сети "энергосберегающей" подтанцовкой только подогрела интерес к Булановой. Однако после конфликта с балетом и их ухода певица стала периодически подвергаться критике.

В марте 2026-го пользователи Сети обвинили артистку в желании хайпануть уже на новой подтанцовке: тогда в интернете распространились ролики с концерта, где две девушки с округлившимися животами танцевали с Татьяной на сцене. После окончания номера они сняли реквизит, однако зрители не поняли задумки и назвали происходящее "перебором".

А в июле 2026-го, казалось бы, уже утихший скандал с "энергосберегающей" подтанцовкой принял новый оборот. Дмитрий Берегуля, который покинул коллектив еще в сентябре 2025-го из-за проблем со спиной, решил высказаться по поводу конфликта с певицей. Причем ранее он допускал сдержанные комментарии на эту тему и даже не исключал возобновления сотрудничества с артисткой. Однако танцор не сдержался после интервью Булановой Борису Корчевникову, в котором она высказалась о бывших танцорах словами: "Спустя рукава отработали".





Дмитрий Берегуля танцор Все это очень неприятно и некрасиво. Вы, заслуженная артистка, продолжаете поливать грязью своих бывших танцоров. Ну какой смысл продолжать сейчас, когда все все уже забыли, говорить о нас плохо? <...> Зачем нас трогать? У нас теперь своя дорога. Расставаться всегда сложно, но, может быть, надо уже эту историю забыть и успокоиться!

Часть пользователей Сети поддержала Дмитрия и раскритиковала Татьяну, мол, о ней и вспомнили лишь благодаря подтанцовке. Однако другие, напротив, обвинили бывшего танцора в хайпе на имени известной артистки.