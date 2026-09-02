Анну Семенович раскритиковали в Сети за живое выступление

Певица Анна Семенович оказалась в центре скандала из-за своих концертов – пользователи Сети раскритиковали сразу несколько ее недавних выступлений. Что знаменитость ответила хейтерам – в материале Москвы 24.

"Какая-то сельская дискотека"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ann_semenovich

Певица Анна Семенович столкнулась с жесткой критикой в Сети. Исполнительница выложила в своих соцсетях отрывок с выступления в Норильске: на кадрах исполнительница в компании саксофониста подошла вплотную к ограждениям, чтобы поздороваться с некоторыми поклонниками за руку. Знаменитость поблагодарила публику за теплый прием в подписи к посту.



Анна Семенович певица Норильск, спасибо. Люблю вас всем сердцем. Так приятно, что вы пели мои песни вместе со мной.

Однако в комментариях певице оказали менее теплый прием. Некоторые пользователи раскритиковали Анну за вокал, другие – за подачу.

"Кто ходит на ее концерты? Ужас какой-то", "зачем эта труба? Звук ужасный. Получается какая-то сельская дискотека", "бродячие артисты", "ну нет голоса, зачем петь?" – высказались комментаторы.

Однако на защиту Анны встали те, кто лично присутствовал на концерте.

"Мне понравилось ваше выступление. Несмотря на холод, я получила максимальное удовольствие и заряд энергии", "Было очень душевно и тепло!", "к нам каждый год приезжают знаменитые люди на День горняка, но такой душевной теплоты ни от кого из них никогда не было. Вы прекрасны, и никого не слушайте", – поддержали знаменитость другие комментаторы.

"Кринжовые сказки"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ann_semenovich

Ранее Семенович поделилась отрывком с другого концерта в своих соцсетях – в ролике она исполнила хит группы "Блестящие" "Восточные сказки". Однако пользователи оставили немало негативных комментариев: одни не оценили вокальные данные, у других возникли вопросы к репертуару певицы, у третьих – к костюмам.

"Затерли песню. Семенович схватила ее за хвост и гоняет ее везде", "кроме этой песни она знает что-то?", "голос в никуда", "Аня, пойте под фанеру", "Ань, на улице лето, какие сапоги? Про песню даже сказать нечего, все уже сказали", "зачем так орать", "может, пора сменить репертуар?", "кринжовые сказки", – не стеснялись в выражениях комментаторы.

При этом некоторым Анна отвечала: в частности, она пояснила, что выступать с хитами, проверенными временем, обычная практика.





Анна Семенович певица Хиты все артисты гоняют. И это прекрасно.

В свою очередь, поклонники также поспешили заступиться за певицу в комментариях.

"Анна, не слушайте никого! Вы потрясающая, с офигенной энергетикой", "харизма зашкаливает", "Анюта, молодец! А хейтеры – гаситесь и подавитесь своим ядом", – написали фолловеры.

"Вам тоже пора"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ann_semenovich

В последнее время Семенович критикуют не только за концерты. В конце августа знаменитость пожаловалась подписчикам, что ее выгнали из роскошного ресторана в Венеции.





Анна Семенович певица И нас в 22:20 начали уже немножко выгонять. Сначала принесли счет, мы его не просили. Мы такие: "А мы разве просили счет?" Они говорят: "Вот уже люди расходятся, вам тоже пора". Потом выключили музыку, включили свет. Хотя даже 11 ночи еще не было.

Певица посетовала, что этот инцидент подпортил ей последний вечер в Венеции. При этом история Семенович вызвала сочувствие далеко не у всех комментаторов. Некоторые из них отметили, что заведение действительно работает до 22:30 и его сотрудники не могут и не обязаны продолжать обслуживание гостей после закрытия ресторана.

Помимо этого, бурные обсуждения в начале августа вызвали и фото певицы. Семенович поделилась с аудиторией снимками вместе с возлюбленным, предпринимателем Денисом Шреером – пара отдыхала во французском Страсбурге. Анну восхитили местные достопримечательности и сыры. Однако и тут не все подписчики разделили радость певицы: одни обвинили певицу в ретуши на фотографиях, а другие поинтересовались, почему пара постоянно отдыхает за границей, а не в России.