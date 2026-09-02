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02 сентября, 13:45

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Анну Семенович раскритиковали в Сети за живое выступление

"Пойте под фанеру": пользователи Сети обрушили хейт на Семенович за живые выступления

Певица Анна Семенович оказалась в центре скандала из-за своих концертов – пользователи Сети раскритиковали сразу несколько ее недавних выступлений. Что знаменитость ответила хейтерам – в материале Москвы 24.

"Какая-то сельская дискотека"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ann_semenovich

Певица Анна Семенович столкнулась с жесткой критикой в Сети. Исполнительница выложила в своих соцсетях отрывок с выступления в Норильске: на кадрах исполнительница в компании саксофониста подошла вплотную к ограждениям, чтобы поздороваться с некоторыми поклонниками за руку. Знаменитость поблагодарила публику за теплый прием в подписи к посту.

Норильск, спасибо. Люблю вас всем сердцем. Так приятно, что вы пели мои песни вместе со мной.
Анна Семенович
певица

Однако в комментариях певице оказали менее теплый прием. Некоторые пользователи раскритиковали Анну за вокал, другие – за подачу.

"Кто ходит на ее концерты? Ужас какой-то", "зачем эта труба? Звук ужасный. Получается какая-то сельская дискотека", "бродячие артисты", "ну нет голоса, зачем петь?" – высказались комментаторы.

Однако на защиту Анны встали те, кто лично присутствовал на концерте.

"Мне понравилось ваше выступление. Несмотря на холод, я получила максимальное удовольствие и заряд энергии", "Было очень душевно и тепло!", "к нам каждый год приезжают знаменитые люди на День горняка, но такой душевной теплоты ни от кого из них никогда не было. Вы прекрасны, и никого не слушайте", – поддержали знаменитость другие комментаторы.

"Кринжовые сказки"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ann_semenovich

Ранее Семенович поделилась отрывком с другого концерта в своих соцсетях – в ролике она исполнила хит группы "Блестящие" "Восточные сказки". Однако пользователи оставили немало негативных комментариев: одни не оценили вокальные данные, у других возникли вопросы к репертуару певицы, у третьих – к костюмам.

"Затерли песню. Семенович схватила ее за хвост и гоняет ее везде", "кроме этой песни она знает что-то?", "голос в никуда", "Аня, пойте под фанеру", "Ань, на улице лето, какие сапоги? Про песню даже сказать нечего, все уже сказали", "зачем так орать", "может, пора сменить репертуар?", "кринжовые сказки", – не стеснялись в выражениях комментаторы.

При этом некоторым Анна отвечала: в частности, она пояснила, что выступать с хитами, проверенными временем, обычная практика.

Хиты все артисты гоняют. И это прекрасно.
Анна Семенович
певица

В свою очередь, поклонники также поспешили заступиться за певицу в комментариях.

"Анна, не слушайте никого! Вы потрясающая, с офигенной энергетикой", "харизма зашкаливает", "Анюта, молодец! А хейтеры – гаситесь и подавитесь своим ядом", – написали фолловеры.

"Вам тоже пора"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ann_semenovich

В последнее время Семенович критикуют не только за концерты. В конце августа знаменитость пожаловалась подписчикам, что ее выгнали из роскошного ресторана в Венеции.

И нас в 22:20 начали уже немножко выгонять. Сначала принесли счет, мы его не просили. Мы такие: "А мы разве просили счет?" Они говорят: "Вот уже люди расходятся, вам тоже пора". Потом выключили музыку, включили свет. Хотя даже 11 ночи еще не было.
Анна Семенович
певица

Певица посетовала, что этот инцидент подпортил ей последний вечер в Венеции. При этом история Семенович вызвала сочувствие далеко не у всех комментаторов. Некоторые из них отметили, что заведение действительно работает до 22:30 и его сотрудники не могут и не обязаны продолжать обслуживание гостей после закрытия ресторана.

Помимо этого, бурные обсуждения в начале августа вызвали и фото певицы. Семенович поделилась с аудиторией снимками вместе с возлюбленным, предпринимателем Денисом Шреером – пара отдыхала во французском Страсбурге. Анну восхитили местные достопримечательности и сыры. Однако и тут не все подписчики разделили радость певицы: одни обвинили певицу в ретуши на фотографиях, а другие поинтересовались, почему пара постоянно отдыхает за границей, а не в России.

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