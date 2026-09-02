Число погибших при крушении парома у берегов Кипра выросло до 9 человек

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Число погибших в результате крушения парома у берегов Кипра увеличилось до 9 человек. Об этом сообщила газета Kibris Postasi со ссылкой на премьер-министра Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Унала Устеля.

"Обнаружено тело одной из 20 пропавших без вести жертв крушения парома", – указал он.

Как уточнил премьер-министр, тело погибшего отправили на опознание.

Пассажирский паром "Фило Джет" перевернулся и затонул недалеко от Кипра 30 августа. Всего на нем находились 267 человек. Из них 241 был спасен.

На пароме были в том числе 2 россиянки. Одна спасена, другая признана пропавшей.

2 сентября специалисты определили точные координаты парома. Для осмотра судна из Турции был доставлен подводный робот, который может погружаться на глубину до 514 метров и переносить грузы массой до 135 килограммов.

Вместе с тем власти Северного Кипра проверяют версию, согласно которой паром мог столкнуться с каким-то объектом.

Под стражу заключили капитана и 7 членов команды. Окончательный вывод о причинах трагедии будет возможен по результатам анализа записей черных ящиков.

