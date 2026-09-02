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02 сентября, 19:19

Шоу-бизнес

Состояние блогера Лерчек ухудшилось

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Состояние здоровья блогера Лерчек (Валерия Чекалина. – Прим. ред.) ухудшилось – она продолжает находиться в больнице и проходит курс таргетной терапии. Об этом в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская) блогера сообщил отец ее четвертого ребенка тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

Он опубликовал видео из больницы, где рассказал, что несколько дней назад у Чекалиной начались сильные боли в ногах. Врачи установили пациентке катетер с контрастом, однако причину боли обнаружить не удалось.

Позднее сама Чекалина сообщила, что ей сделали МРТ поясничного и крестцового отделов позвоночника. В настоящий момент она находится под сильными обезболивающими.

В 2024 году Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. По информации следователей, они перевели за границу свыше 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов.

В декабре 2025 года Артем Чекалин признал вину, а в апреле 2026-го был приговорен к семи годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении Лерчек ранее приостанавливали из-за диагностированного у нее онкологического заболевания, однако впоследствии расследование возобновили.

В августе 2026 года суд назначил блогеру условное наказание, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов.

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