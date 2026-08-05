Блогер Лерчек пропустила сеанс таргетной терапии из-за суда

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, пропустила сеанс таргетной терапии для лечения от рака желудка из-за суда. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Константин Третьяков.

"В суд она приходила с маленьким холодильником с лекарствами", – подчеркнул он.

По словам адвоката, пропущенное лечение блогер намерена пройти 6 августа.

Чекалина и ее бывший супруг Артем были обвинены в создании преступного сообщества и легализации незаконно полученных средств в 2024 году. По данным следствия, они перевели более 250 миллионов рублей на счета в ОАЭ, полученные от проведения фитнес-марафонов.

Чекалин признал свою вину в уклонении от уплаты налогов и был приговорен к семи годам лишения свободы. Расследование в отношении Лерчек временно приостанавливали из-за ее онкологического заболевания. Однако в июле 2026 года оно было возобновлено.

В результате Лерчек получила пять лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. У нее конфисковали незаконно полученные деньги и назначили штраф в 765 миллионов рублей. Кроме того, ей запретили администрировать сайты и продвигать бренд в интернете на три года.

