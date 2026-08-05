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05 августа, 12:49

Шоу-бизнес

Суд зарегистрировал апелляционное представление на приговор блогера Лерчек

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Суд зарегистрировал апелляционное представление на приговор блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

"Зарегистрировано апелляционное представление прокуратуры", – говорится в данных суда.

Чекалина и ее бывший супруг Артем обвинялись в создании преступного сообщества и легализации незаконно полученных средств в 2024 году. По данным следствия, они перевели более 250 миллионов рублей на счета в ОАЭ, полученные от проведения фитнес-марафонов.

Чекалин признал свою вину в уклонении от уплаты налогов и был приговорен к семи годам лишения свободы. Расследование в отношении Лерчек временно приостанавливали из-за ее онкологического заболевания, однако в июле судебное разбирательство было возобновлено.

В результате Лерчек осудили на пятилетний условный срок с трехлетним испытательным сроком. У нее конфисковали незаконно полученные деньги и назначили штраф в 765 миллионов рублей, запретили администрировать сайты и продвигать бренд в интернете.

Сразу после вынесения приговора гособвинение выступило с намерением добиться шестилетнего условного срока. Представители обвинения подали апелляционное представление.

Блогер Лерчек получила пять лет условно и штраф 765 млн рублей

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