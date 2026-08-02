ТАСС: гособвинение обжалует приговор блогеру Лерчек, потребовав 6 лет условно

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Гособвинение не согласно с приговором блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и обжалует его в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Представители надзорного ведомства намерены добиваться в Мосгорсуде для Лерчек 6-летнего условного срока. Кроме того, они попросят апелляционную инстанцию увеличить блогеру срок запрета продвигать бренд в интернете с 3 до 5 лет.

31 июля суд приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком за незаконные валютные операции. Помимо этого, у нее конфисковали средства, полученные преступным путем, и назначили штраф в размере 765 миллионов рублей. Также ей на три года запрещено администрировать сайты и продвигать бренд в интернете.

Лерчек, а также ее экс-супруга Артема Чекалина, обвинили в создании преступного сообщества и отмывании денег в 2024 году. Было установлено, что они перевели на счета в ОАЭ более 250 миллионов рублей, которые выручили от фитнес-марафонов.

Чекалин признал вину в уклонении от налогов и получил семь лет лишения свободы. При этом следственные мероприятия в отношении Лерчек приостанавливали из-за выявленного тяжелого онкологического заболевания, но в июле 2026 года рассмотрение дела продолжили.