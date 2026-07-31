Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 17:25

Шоу-бизнес

Лерчек отказалась комментировать запрошенный обвинением условный срок

Фото: Москва 24

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина. – Прим. ред.) отказалась от комментариев для СМИ после того, как ей запросили условный срок и крупный штраф. Об этом стало известно по завершении заседания в Гагаринском суде.

После заседания Чекалина покинула здание инстанции, села в автомобиль и уехала, не ответив на вопросы журналистов.

В 2024 году ей и ее бывшему супругу Артему Чекалину предъявили обвинения в организации преступного сообщества и отмывании денег. По версии следствия, супруги вывели на счета в ОАЭ более 250 миллионов рублей.

Изначально Чекалиных отправили под домашний арест. В ходе расследования Артем признал вину по делу о неуплате налогов и позднее был осужден на 7 лет.

Уголовное дело в отношении его экс-супруги было выделено в отдельное производство. Его рассмотрение приостанавливали из-за диагностированной у Лерчек онкологии.

В июле 2026 года процесс возобновили после того, как врачи не нашли противопоказаний для участия блогера в заседаниях. Прокуратура попросила назначить блогеру условный срок со штрафом в размере 1,2 миллиарда рублей, а также запретить ей администрировать сайты. Чекалина в суде вину не признала.

Читайте также


судышоу-бизнес

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика