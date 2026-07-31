Лерчек отказалась комментировать запрошенный обвинением условный срок

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Блогер Лерчек (Валерия Чекалина. – Прим. ред.) отказалась от комментариев для СМИ после того, как ей запросили условный срок и крупный штраф. Об этом стало известно по завершении заседания в Гагаринском суде.

После заседания Чекалина покинула здание инстанции, села в автомобиль и уехала, не ответив на вопросы журналистов.

В 2024 году ей и ее бывшему супругу Артему Чекалину предъявили обвинения в организации преступного сообщества и отмывании денег. По версии следствия, супруги вывели на счета в ОАЭ более 250 миллионов рублей.

Изначально Чекалиных отправили под домашний арест. В ходе расследования Артем признал вину по делу о неуплате налогов и позднее был осужден на 7 лет.

Уголовное дело в отношении его экс-супруги было выделено в отдельное производство. Его рассмотрение приостанавливали из-за диагностированной у Лерчек онкологии.

В июле 2026 года процесс возобновили после того, как врачи не нашли противопоказаний для участия блогера в заседаниях. Прокуратура попросила назначить блогеру условный срок со штрафом в размере 1,2 миллиарда рублей, а также запретить ей администрировать сайты. Чекалина в суде вину не признала.