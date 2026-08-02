Дрон ВСУ ударил вблизи реакторного отделения третьего энергоблока ЗАЭС

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал галерею, соединяющую все шесть энергоблоков Запорожской АЭС. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Удар пришелся в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока, где осуществляется перемещение персонала.

"Взрыва, к счастью, не произошло", – сказал Лихачев в беседе с журналистами

Помимо атаки, глава "Росатома" отметил сохраняющуюся нестабильность внешнего электроснабжения станции. В настоящее время ЗАЭС получает питание только по одной линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1". Отсутствие второй действующей линии, по его словам, создает повышенные риски для безопасной эксплуатации станции.

Обстановка в Энергодаре и вокруг атомной станции остается крайне напряженной, продолжил он. Лихачев подчеркнул, что обстрелы города и района расположения ЗАЭС продолжаются ежедневно, основным средством поражения являются боевые беспилотники. Главными целями ударов остается гражданская инфраструктура и объекты жилищно-коммунального хозяйства.

В связи с этим российская сторона рассчитывает, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ближайшее время сможет посетить Энергодар и Запорожскую АЭС. Как напомнил Лихачев, в ходе последних консультаций делегации РФ с руководством МАГАТЭ в Калининграде в начале июля ситуация на станции была главной темой.

"Мы и тогда указывали и сейчас обращаем внимание МАГАТЭ на явную недостаточность действий агентства для обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Рассчитываем, что в ближайшее время господин Гросси сможет посетить город и площадку станции. Это даст ему возможность увидеть реальное положение дел и лично получить ответ на вопрос – кто и для чего наносит удары по ЗАЭС и Энергодару", – резюмировал глава "Росатома".

Ранее специалисты МАГАТЭ подтвердили наличие значительных повреждений в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре. В частности, пострадала пожарная часть, которая играет важную роль в реагировании на чрезвычайные ситуации на станции. Также она обеспечивает противопожарную защиту самого города, на территории которого проживают сотрудники станции и их семьи.