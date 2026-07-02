МАГАТЭ подтвердило значительные повреждения в Энергодаре

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Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили наличие значительных повреждений в городе-спутнике Запорожской АЭС (ЗАЭС) Энергодаре, говорится в заявлении агентства.

Речь идет о повреждении пожарной части, которая играет важную роль в реагировании на чрезвычайные ситуации на ЗАЭС. Кроме того, согласно данным станции, атакованная пожарная часть обеспечивает противопожарную защиту и самого Энергодара, где проживают сотрудники станции и их семьи.

"Любая атака, которая подрывает ядерную безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям, неприемлема", – сказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя повреждение пожарной части.

Ранее в администрации Энергодара заявили, что Украина при помощи БПЛА начала распространять фейки о якобы эвакуации города с 1 июля. На самом деле эвакуация не проводится, а все власти и службы работают в штатном режиме. Киев лишь пытался создать панику и нанести удар по гражданским, указывали в мэрии.

