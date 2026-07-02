Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 21:06

Происшествия

МАГАТЭ подтвердило значительные повреждения в Энергодаре

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили наличие значительных повреждений в городе-спутнике Запорожской АЭС (ЗАЭС) Энергодаре, говорится в заявлении агентства.

Речь идет о повреждении пожарной части, которая играет важную роль в реагировании на чрезвычайные ситуации на ЗАЭС. Кроме того, согласно данным станции, атакованная пожарная часть обеспечивает противопожарную защиту и самого Энергодара, где проживают сотрудники станции и их семьи.

"Любая атака, которая подрывает ядерную безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям, неприемлема", – сказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя повреждение пожарной части.

Ранее в администрации Энергодара заявили, что Украина при помощи БПЛА начала распространять фейки о якобы эвакуации города с 1 июля. На самом деле эвакуация не проводится, а все власти и службы работают в штатном режиме. Киев лишь пытался создать панику и нанести удар по гражданским, указывали в мэрии.

Читайте также


происшествия

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика