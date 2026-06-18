Один человек погиб в результате удара беспилотника по АЗС в Горловке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Один человек погиб в результате удара дрона по автозаправочному комплексу в Калининском районе Горловки. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Кроме того, различные ранения получили еще девять человек – восемь мужчин и одна женщина.

В течение дня в результате воздушных атак ВСУ пострадали еще трое мирных жителей ДНР: в Центрально-Городском районе Горловки, в Карловке Кураховского района и на трассе Донецк – Мариуполь в Волновахском районе. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Во время обстрелов были повреждены три жилых дома, семь объектов гражданской инфраструктуры, а также один грузовой и семь легковых автомобилей.

Ранее мирный житель погиб в результате атаки украинских дронов по городу Гуково в Ростовской области. Еще два человека в состоянии средней тяжести были доставлены в больницу.

ВСУ также ударили по району железнодорожного вокзала и жилому массиву города – спутника Запорожской АЭС Энергодара. Пострадали 4 мирных жителя, один человек от полученных ранений скончался.