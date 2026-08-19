Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного ветра

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье до 18:00 19 августа из-за усиления южного ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Такая скорость ветра соответствует семи баллам по шкале Бофорта и характеризуется как "крепкий ветер".

В течение дня в столичном регионе также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в Москве составит 20–22 градуса, в Подмосковье – 19–24 градуса.

Столичные власти призвали жителей и гостей города соблюдать осторожность во время непогоды. Рекомендуется не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними.

Ранее начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александр Голубев сообщил, что до конца августа в Москве прогнозируется минимальное количество осадков и месяц может завершиться с дефицитом влаги.

На 16 августа выпало около 30% месячной нормы, и в дальнейшем, по его словам, больших осадков не ожидается, если только не подойдет южный циклон.

