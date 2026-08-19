Дорожное покрытие обновили на Вяземской улице в Москве

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Специалисты завершили ремонт асфальтобетонного покрытия на Вяземской улице, которая проходит по территории Можайского и Очаково-Матвеевского районов и входит в состав Северо-Западной хорды. Об этом сообщила пресс-служба комплекса горхозяйства Москвы.

Последний раз ремонт на этом участке проводился в 2022 году. В ходе работ обновили около 20 тысяч квадратных метров дорожного полотна, после чего нанесли разметку, уточнил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Одной из причин ремонта стала колейность, которая образуется из-за интенсивного автомобильного движения. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Специалисты регулярно проверяют состояние покрытия магистралей, следят за истечением гарантийного срока и своевременно производят замену.

Работы проводились преимущественно по ночам, когда на дорогах меньше машин. Ремонт проходил в несколько этапов: фрезерование существующего покрытия, приведение в порядок смотровых колодцев и дождеприемных решеток, укладка нового асфальта и нанесение разметки. Для укладки использовались современные технологии и асфальтобетонные смеси, произведенные на городских заводах.

Ранее стало известно, что и Новокуркинское шоссе ждет комплексный ремонт. Там создадут комфортные условия для водителей и пешеходов, удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. В рамках проекта заменят асфальт на проезжей части и тротуарах, установят более 180 фонарей, оборудуют пешеходные переходы опорами контрастного освещения и разобьют газон.