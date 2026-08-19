Беспилотник ВСУ попал в жилой дом в Уфе

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Беспилотник попал в жилой дом в микрорайоне Затон в Уфе. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, всего на промышленные предприятия Уфы было запущено шесть БПЛА. Четыре из них сбили, один упал в промзоне, вызвав небольшое возгорание, которое уже тушат.

Еще один аппарат попал в жилой дом. В результате повреждено остекление на верхних этажах, обломки упали на припаркованные автомобили. По предварительным данным, пострадал один человек, его госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее из-за атак украинских военных на Белгородскую область пострадали четыре человека, включая 15-летнего подростка. Несовершеннолетний получил множественные осколочные ранения грудной клетки, спины и ног. Его госпитализировали.

До этого три человека получили ранения в результате ударов противника по Рязанской области. Двое из пострадавших доставлены в больницу.