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18 августа, 09:36

Происшествия

Три человека пострадали при атаке БПЛА на Рязанскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Три человека пострадали в результате атаки беспилотников на Рязанскую область, двое из них доставлены в больницу. Об этом в MAX сообщил глава региона Павел Малков.

По данным губернатора, в ночь на 18 августа над территорией области были сбиты девять вражеских дронов. Он также уточнил, что в Рязанском округе повреждены три частных дома, на место прибыли сотрудники оперативных служб.

В пресс-службе прокуратуры Рязанской области добавили, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Открыта горячая линия для оперативного приема жалоб и правовой поддержки. Обратиться можно по номеру 8 (910) 631-08-17.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по селу Колосково в Белгородской области. Погибли шесть человек, еще четверо получили ранения. Среди пострадавших оказался несовершеннолетний.

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