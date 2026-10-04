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Украинские военные планируют инсценировать удар по объектам, связанным с Запорожской АЭС, чтобы оправдать собственные обстрелы станций на территории России. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

"У них стоит задача по инсценировке очередного удара, чтобы обвинить Россию в ядерном терроризме. Так что они сами подорвут поближе к границе один или несколько объектов, дабы потом атаковать АЭС в России под предлогом ответного удара", – рассказал собеседник агентства.

По данным источника, в качестве объекта для провокации могут выбрать подстанции или АЭС около линии фронта. Также возможна инсценировка поражения трансформаторов и линий электропередачи (ЛЭП), связанных с атомной энергетикой.

В российских силовых структурах предположили, что удар будет нанесен удар по Днепровской подстанции, расположенной в районе города Вольногорск. Это единственная воздушная ЛЭП напряжением 750 киловольт, непосредственно связанная с ЗАЭС.

Кроме того, Вооруженные силы Украины могут подорвать подстанцию "Запорожье-750". Она расположена северо-западнее Запорожья и является ключевой для данного района, добавил источник.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил об усилении украинских атак по российским атомным объектам. С его слов, эскалация началась после выделения Евросоюзом 90 миллиардов евро и затронула радиационную безопасность. В частности, с апреля город Энергодар в Запорожской области активно обстреливается, а значительное число жителей были вынуждены уехать.