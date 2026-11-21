Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Один из подозреваемых в ограблении жителя Санкт-Петербурга на 1,1 миллиона рублей задержан. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по региону в МАХ.

По данным ведомства, вечером 26 октября в отдел полиции по Петроградскому району пришел 29-летний индивидуальный предприниматель. Он заявил об ограблении.

За несколько дней до этого мужчина познакомился с соседом по дому. После совместной тренировки новый знакомый вместе с другом позвал бизнесмена к себе. Там злоумышленники напали на него и забрали ключи от его квартиры, после украв деньги.

Из квартиры по улице Вязова, дом 8 забрали 1,1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ ("Грабеж"). 31-летнего гражданина Северо-Кавказского региона удалось задержать 19 ноября. Часть похищенного изъяли, второго нападавшего еще ищут.

Ранее сообщалось, что московские полицейские задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении на 10 миллионов рублей при обмене валюты. Инцидент произошел в Багратионовском проезде. По версии правоохранителей, 36-летний москвич приехал туда на встречу со знакомым, чтобы обменять иностранную валюту.

Забрав наличные, знакомый сел в подъехавший автомобиль и попытался уехать. Потерпевший схватился за ручку двери, надеясь остановить его, но через несколько десятков метров упал на проезжую часть. Ущерб превысил 10 миллионов рублей.