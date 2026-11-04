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04 ноября, 10:17

Происшествия

В Петербурге шесть человек обвиняются в похищении человека и грабеже

Фото: 123RF.соm/quatrox

В Санкт-Петербурге шести мужчинам в возрасте от 24 до 40 лет предъявили обвинение в похищении человека и грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, 16 октября двое фигурантов, знавших о крупных накоплениях потерпевшего в криптовалюте, привлекли четверых знакомых. Нападавшие применили силу и поместили потерпевшего в автомобиль. Там у него потребовали передать средства в криптовалюте в размере не менее 5,5 миллиона рублей.

Мужчина был вынужден перевести деньги обвиняемым. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следователи вместе с полицией установили личности нападавших и задержали их. Пять обвиняемых по ходатайству следствия были отправлены в СИЗО, а шестому избрали домашний арест.

В ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что среди задержанных – первокурсник вуза из Самары, двое жителей Самарской области, проживающие в Петербурге, а также двое местных жителей.

Ранее Мособлсуд вынес приговор руководителям и участникам банды, которая занималась вымогательством и грабежом. Им назначили от 10 до 17 лет колонии строгого режима и штрафы от 300 тысяч до 800 тысяч рублей.

В 2023 году полицейские пресекли деятельность сообщества, участники которого подозревались в обороте сильнодействующих веществ через сеть псевдоаптек. Во время расследования выявили еще одну банду из четырех человек, которые вымогали и похищали имущество и деньги, в том числе у тех, кто занимался незаконным оборотом запрещенных веществ. Жертв в основном они выбирали среди владельцев аптек.

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