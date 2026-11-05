Путин призвал ужесточить контроль за подозрительными финансовыми операциями

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Необходимо ужесточать контроль за подозрительными финансовыми операциями на рынке, а для добросовестных участников – упрощать процедуру финансового мониторинга. Об этом заявил Владимир Путин на торжественном мероприятии в Государственном Кремлевском дворце в честь 25-летия Росфинмониторинга, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что завершение создания национальной концепции финансовой безопасности является безусловным приоритетом.

"Ее реализация призвана содействовать модернизации и развитию всей отечественной так называемой антиотмывочной системы", – добавил президент РФ.

Путин подчеркнул, что это важнейшая работа для обеспечения интересов государства.

Ранее российский лидер заявил, что зарубежные преступные группировки и спецслужбы используют современные технологии для отмывания денег, и потребовал усилить работу Росфинмониторинга для борьбы с подобными случаями. По его словам, угрозы нередко возникают именно за пределами России.

Как правило, для прикрытия преступных и теневых расчетов применяются криптовалюты и иные платежные инструменты. В связи с этим Путин подчеркнул важность совершенствования работы Росфинмониторинга и продолжения технологической модернизации ведомства, чтобы быстро справляться с угрозами извне.